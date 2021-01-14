Audi и Porsche продали рекордное количество электрокаров

Лидия Мартынова

Автопроизводитель Porsche в 2020 году продал более 20 000 электромобилей Taycan. Это был первый год выпуска этой модели. По итогам года Taycan стал одним из самых продаваемых моделей Porsche.Об этом говорится в годовом отчете Porsche.Немецкий автопроизводитель признал, что пандемия ощутимо ударила по уровню продаж автомобилей. По сравнению с рекордными результатами 2019 года, поставки автомобилей сократилось на 3% и составили 272 162 автомобилей.Однако компания вполне довольна, ведь результаты конкурентов свидетельствуют о более существенных убытках. Taycan сделал существенный вклад в удовлетворительный годовой результат.В 2020 году Porsche продал 20 015 электромобилей модели Taycan несмотря на шестинедельную паузу в производстве, а также ограниченную доступность. На рынках многих стран эта модель появится только весной 2021 года.В общем производитель заявил, что примерно выполнил план годовых продаж Taycan. Компания рассматривает наращивание производства при условии повышения спроса.Автокомпания Audi, которая вместе с Porsche входит в концерн Volkswagen Group, также отчиталась об успехах 2020 года. Согласно отчету, в 2020 году было продано 47 324 электрокроссоверов e-tron. Эта модель установила уникальный рекорд, ведь годом ранее компания реализовала на 79,5% меньше автомобилей.Наибольший спрос на Audi e-tron наблюдается в Норвегии и Германии. В 2021 году Audi e-tron получит увеличение запаса хода до 360 км. Более того, производитель снижает цену на 9 тысяч долларов. Такой ход должен поспособствовать увеличению продаж.