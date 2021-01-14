Более 8 тысяч педагогов Забайкалья в 2020 году получили выплаты за классное руководство

Алексей Вольцев

В 2020 году 8222 педагога Забайкальского края получили выплаты за классное руководство. Ежемесячное денежное вознаграждение осуществлялось в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина,сообщает пресс-служба Министерство образования, науки и молодежной политики региона.

В прошлом году из федерального бюджета на эти цели поступило 329,7 миллиона рублей. В расходах краевого бюджета на выплаты классным руководителям было предусмотрено около 42,9 миллиона рублей.

С учетом районного регулирования общая сумма выплаты составила 7,5 тысячи рублей.

«Это является значимой мерой поддержки классных руководителей и повышения эффективности воспитательной работы в школе», – отметила Министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Бянкина.

Региональным ведомством ежемесячно осуществляется мониторинг своевременности и полноты начисления вознаграждения учителям. Данная поддержка будет осуществляться в 2021-м и последующие годы.