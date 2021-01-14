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Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе после отказа надеть маску

Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе после отказа надеть маску
Актера Брюса Уиллиса попросили покинуть аптеку Rite Aid в Лос-Анджелесе после того, как он отказался надеть маску. Об этом сообщает Page Six.

Ссылаясь на свои источники, издание заявляет, что люди в аптеке были разочарованы тем, что 65-летний Уиллис не носил маску, хотя вокруг его шеи была повязана бандана. Актер был вынужден покинуть аптеку, ничего не купив. Издание E! News также отмечает, что Уиллиса попросили покинуть аптеку после того, как он «недовольно» посмотрел на сотрудника организации, попросившего его надеть бандану на лицо.
«Это суждение было ошибочным. Будьте осторожны, и давайте продолжать носить маски», — признался Брюс Уиллис People.

Как сообщает Би-би-си, в 2020 году мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти выпустил распоряжение о том, что во время пандемии коронавируса все жители обязаны выходить на улицу только в маске. Исключения со
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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