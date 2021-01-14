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Бывшая жена Пола Маккартни Хизер Миллс обручилась с бойфрендом Майком Дикманом

Бывшая жена Пола Маккартни Хизер Миллс обручилась с бойфрендом Майком Дикманом

Сегодня стало известно, что 53-летняя бывшая супруга одного из основателей группы The Beatles Пола Маккартни Хизер Миллс незадолго до Рождества обменялась помолвочными кольцами со своим 36-летним бойфрендом Майком Дикманом. Известно, что кинопродюсер сделал предложение бывшей модели и бизнесвумен через 18 месяцев после знакомства. По словам инсайдеров, влюбленные воспринимают свою помолвку как неформальный акт и пока не планируют вступать в официальный брак.


Хизер Миллс и Майк Дикман

Хизер и Майк невероятно счастливы. Приятно снова видеть улыбку на ее лице после стольких лет. Они по-настоящему влюблены друг в друга. Хизер призналась друзьям, что считает бойфренда самой большой любовью своей жизни, в то время как Майк просто души в ней не чает и полностью ей предан. Хизер молода душой и очень хорошо ладит с его подругами. 17-летняя разница в возрасте для них не проблема,

— рассказал источник в беседе с The Sun.


Сами влюбленные пока никак не прокомментировали новости о своей помолвке, при этом Майк засветил кольцо на том самом пальце на одном из снимков в своих соцсетях еще в начале недели. О романе Хизер и Майка стало известно летом 2019 года. Ранее издание The Mail On Sunday сообщало, что Хизер сама проявила инициативу в их отношениях. Во время одной из встреч Миллс якобы протянула кинопродюсеру свою визитку с надписью: "Мне кажется, ты горяч. Напиши мне".


О помолвке Хизер Миллс с бойфрендом стало известно спустя 13 лет после ее скандального развода с Полом Маккартни. Музыкант и модель познакомились в 1999-м (спустя шесть лет после страшной аварии, в которой Хизер лишилась части левой ноги) и поженились в 2002-м. Через год после свадьбы на свет появилась их дочь Беатрис.


Пол Маккартни и Хизер Миллс

Однако семейное счастье Хизер и Пола продлилось недолго: с 2006 года они жили раздельно, а в 2008-м завершили бракоразводный процесс, который был признан одним из самых дорогих на тот момент. Изначально Хизер настаивала на компенсации в размере 125 миллионов фунтов, однако в итоге суд выделил ей лишь пятую часть этой суммы — 24,3 миллиона фунтов. Миллс также получила выплаты в размере 35 тысяч фунтов в год на услуги няни и школьные расходы их дочери Беатрис.


Развод Хизер Миллс и Пола Маккартни широко обсуждался в прессе. Многие обвиняли бывшую модель в том, что она выходила замуж за музыканта с целью нажиться на его крупном состоянии. Сама Хизер эти слухи отрицала, заявляя, что всегда жила простой жизнью: летала экономклассом, не пользовалась услугами профессиональных стилистов и визажистов и предпочитала демократичные бренды одежды.


При этом в интервью Daily Mail Хизер заявила, что, напротив, многое потеряла из-за развода с Маккартни, и даже назвала это более травматичным опытом, чем потерю ноги в аварии.

То, что случилось со мной после развода... Потерять ногу было легче, чем справиться с этим. Всю свою жизнь я посвятила сбору средств для благотворительных организаций, но меня попросили покинуть все фонды, из-за того что посчитали токсичной,

— вспоминала Хизер в 2010 году.

В той же беседе Миллс заявила, что больше никогда не выйдет замуж. Она назвала это единственной вещью, в которой теперь абсолютно уверена.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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