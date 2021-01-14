«Чума на оба ваших дома», — политологи о власти и оппозиции в Белоруссии

Алексей Вольцев

Политический кризис в Белоруссии, спровоцированный результатами президентских выборов в августе прошлого года, пока что нельзя считать окончательно ушедшим в прошлое. И главная проблема этого кризиса, как убеждены опрошенные ИА Newstes эксперты, отсутствие альтернатив, третьей силы. Поскольку как действующий президент Александр Лукашенко, которого обвиняют в фальсификациях на выборах, и который, тем не менее, на днях заявил о том, что в Белоруссии все в порядке с демократией, так и лидер оппозиции Светлана Тихановская, предложившая переименовать официальное название страны в литовском языке, не способны сплотить расколотое белорусское общество и вывести страну из кризиса, а их публичные заявления одинаково абсурдны и спорны.

«Тихановская-политик столкнулась с явлением, которое называется кризис жанра. Отсюда её совершенно эпигонские инициативы. Переименование слова „Белоруссия“ в литовском словаре — частный случай широко известного явления: пьяная учительница пытается исправить вывеску магазина „Обои“ на слово „Оба“. А ещё жил-был художник один, так он свою родную Австрию (Österreich) переименовал в Восточную марку (Ostmark), а Белоруссию в Вайсрутению. При смене вывески Белоруссия потеряла каждого третьего. Тихановской следовало бы вообще избавиться от использования морфемы „русь“, а использовать неологизм „Белчырвонабелiя“. Без этого её инициатива выглядит совершенно неадекватной. Что до Лукашенко, то его тезис „в Белоруссии с демократией всё в хорошо“ основывается на личной убеждённости руководителя республики в том, что понятия „государство“ и понятие „демократия“ не тождественны. То есть государство это крестик, а демократия это трусы. Которые сочетаются, что называется, по обстоятельствам. И тезису этому уже лет 25, он впервые прозвучал в ходе отказа Запада признать белорусский конституционный референдум 1996 года. Поэтому любой политически зрелый гражданин Белоруссии на вопрос „как у вас с демократией?“ уверенно ответит: „С демократией у нас хорошо. Без демократии плохо“. И это переводит утверждение президента в разряд адекватных, но спорных», — заявил политолог, экс-депутат белорусского Совета Республики Александр Зимовский.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько убежден в том, что главная цель Александра Лукашенко в настоящее время — не благо белорусского общества, а борьба за власть. Вместе с тем, по его мнению, Тихановская все больше проявляет себя как политик, приход к власти которого будет еще большим злом для белорусского народа и серьезным испытанием для отношений России и Белоруссии. «Слушая заявления двух политических лидеров, хочется сказать словами героев Шекспира — „чума на оба ваших дома“. Что касается заявлений Тихановской, то мне вообще кажется этот вопрос несущественным — люди, страны, цивилизации, у которых есть чувство собственной значимости, достоинства, большие достижения, вообще не предают значения тому, как называют их вовне. Не требуют японцы, чтобы их страну называли „Нихон“, Германия не требует, чтобы ее все называли „Deutschland“, финны не просят, чтобы их все называли „Suomi“ и так далее. Почему-то белорусская оппозиция зациклена на том, чтобы страну называли „Беларусь“, а не Белоруссия. Ну а что касается Лукашенко, то он в принципе в последние десятилетия выдает перлы один за одним, причем зачастую противоположные по смыслу, содержанию и векторному направлению. Но, безусловно, в его понимании с демократией в Белоруссии все в порядке, а если бы еще удалось всех врагов расстрелять, посадить в тюрьму или отправить куда-нибудь за рубеж, то было бы еще лучше», — сказал Безпалько.

Основная проблема Белоруссии, на его взгляд, заключается в том, что Лукашенко «все поставил на карту ради своей личной, ничем не ограниченной власти». «Он „демократию“ видит исключительно в том, чтобы сохранить себе, своей семье позиции во власти, и более ничего. Ну а что касается интересов России, то, с моей точки зрения, им, безусловно, не отвечает как приход к власти Тихановской, так и сохранение у власти Лукашенко. Но, к сожалению, здесь нам пока что выбирать не приходится», — заключил Беспалко.

Ранее Светлана Тихановская предложила Литве изменить официальное название Белоруссии с Baltarùsija на Belarusià, чтобы избежать ассоциаций с Россией. По мнению Тихановской, этот шаг был бы «знаком уважения суверенитета» республики. В свою очередь 11 января Лукашенко заявил, что в Белоруссии «совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов», хотя кризис в стране, последовавший за объявлением результатов голосования на президентских выборах, свидетельствует об обратном.