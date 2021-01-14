Дания получила расписание планов строительства газопровода "Северный поток-2"

Вадим Карасев

Датское энергетическое агентство получило расписание планов строительства "Северного потока-2". Газопровод начнут возводить 15 января, сообщил журналистам "Интерфакса" пресс-секретарь ведомства Туре Фальбе-Хансен.

"Работы по прокладке трубы в датских водах планируется возобновить 15 января на основе условий, оговоренных в выданном разрешении. Я могу подтвердить, что все соответствующие условия выполнены," - отметил госслужащий.

Национальное агентство по мореплаванию заявило, что трубоукладочное судно "Фортуна" готово приступить к работе в вышеуказанные сроки. В четверг корабль вышел из немецкого порта Висмар - об этом свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов. В прошлом месяце "Фортуна" проложила 2,6 км газопроводной магистрали в исключительной экономической зоне Германии.

Ранее Ruposters писал, что норвежская компания отказалась проводить сертификацию "Северного потока-2".