День памяти святого Серафима Саровского: о чем молиться 15 января 2021 года

Вадим Карасев

Серафим Саровский — известный святой, которому посвящен отдельный день памяти. Речь идет о 15 января. Рекомендуем ознакомиться с историей святого и с тем, о чем нужно молиться в этот день.

В этот большой праздник многие верующие совершают паломничество в Дивеево к мощам Серафима Саровского. Если вы не имеете такой возможности, обязательно помолитесь святому и сделайте доброе дело.

История праздника

История этого дня нераздельно связана с житием святого. Чтобы понять всю важность события, необходимо понять, кем был сам Серафим Саровский. Он родился в 1754 году в довольно богатой семье, но богатство не помешало ему проявить интерес к монашеской жизни. Согласно исторической информации, в довольно молодом возрасте около 23-24 лет он избрал путь отшельника.

Его жизнь была усеяна трудностями. Он самостоятельно избрал этот путь, поэтому не жаловался на невзгоды. Бывали даже периоды, когда он объявлял обет молчания. В такие времена он даже не посещал близлежащий монастырь. Согласно информации из исторических источников, к нему стекалось множество людей со всех уголков России, чтобы получить исцеление или духовное наставление. Даже после его кончины в 1833 году на его могиле происходили различные чудеса. Он запомнился всем как добрый старец, который никому не отказывал в помощи. Говорят, что к нему приходил за помощью сам Александр I.

Он оставил после себя Дивеевскую женскую обитель, которая жива и по сей день. Это был великий и добрейший человек, который не знал обид и всегда проповедовал истину и добродетель.

О чем стоит просить Серафима Саровского 15 января

15 января 2021 года стоит помолиться святому о спасении души. Священнослужители рекомендуют молиться Серафиму Саровскому, прося его о поддержке, об укреплении веры.

Вот действенная молитва святому: «Пресвятой отец Серафим, чудотворец и провидец. Взываю к тебе в этот великий день, дабы благословение твое получить и попросить тебя о молитве за нас грешных перед Богом и Отцом нашим небесным. Моли Бога о нас, об укреплении веры нашей, о здравии семей наших и о защите от плохих мыслей. Дай нам терпения, чтобы смогли мы принять всё то, что уготовано нам в этой жизни. Да будет с тобой Царствие небесное навеки. Аминь».

В этот день необходимо молиться и обращаться к добродетельным устремлениям. Помогайте людям и прощайте тех, кто перешел вам дорогу. Не забудьте поздравить мужчин с именем Серафим, если таковые есть среди ваших знакомых, ведь этот день является именинами для таких людей.