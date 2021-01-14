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Дистант дал нам новый опыт и новые умения

Дистант дал нам новый опыт и новые умения

Заместитель директора Лицея МГИМО МИД России, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017» Илья Демаков в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» отметил, что из ситуации с дистанционным обучением все участники образовательного процесса вынесли новый опыт и новые умения.

«Конечно, чрезвычайная ситуация потребовала чрезвычайного напряжения сил – особенно в первые недели, когда все только перестраивалось.

Школа не была готова к переходу на дистант ни технически, ни организационно, но все решения были найдены с удивительной скоростью.

Когда говорят, что качество образования в этот период снизилось, то речь идет, на мой взгляд, не о предметных результатах.

Через цифровые инструменты мы даем детям знания, но эмоции, сопряженные с решением тех или иных задач, живое человеческое взаимодействие через экран дать невозможно.

Так что мы получили возможность обозначить определенные границы и проанализировать, какую часть образовательного процесса смогут взять на себя цифровые инструменты, а что может сделать только учитель». 

# Общество
По материалам: edu.ru

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