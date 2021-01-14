Для подмосковных воспитателей стартовал прием заявок на получение соципотеки

Алексей Вольцев

В Московской области стартовал прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» для воспитателей. Все желающие могут подать документы до 19 февраля включительно, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«В этом году сертификат на приобретение жилья по программе смогут получить 110 педагогов: это воспитатели, учителя и молодые педагоги. Программа работает в регионе уже шестой год и пользуется большой популярностью среди педагогов. Прием документов осуществляется дистанционно. Кандидаты должны соответствовать ряду требований, например, иметь трудовой стаж не менее трех лет для молодых специалистов и не менее пяти лет для учителей, а также первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень. Напомню, что главное условие – это работа в течение десяти лет в одной образовательной организации Подмосковья», – отметила Министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

С 1 марта по 2 апреля начнется прием документов для учителей, а с 12 апреля по 14 мая – для молодых педагогов.