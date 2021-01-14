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Достоинства и недостатки применения льняного семени

Достоинства и недостатки применения льняного семени

Семена льна имеют в своем составе большое количество полезных веществ и соединений. Спектр положительного влияния на организм очень широк. Его можно использовать даже беременным и кормилицам. Лен дано используется людьми. Но если ранее предки находили пользу только от растения, современные люди открыли полезный эффект на организм от использования семян. Именно их считают основными источниками полезных веществ. Статья детально расскажет обо всем полезных свойствах льняного семени. 

Полезные свойства льняных семян


Содержание витаминов: группа В, аскорбиновая кислота, Е и К.
В большом количестве содержаться полезные жирные кислоты: омега – 6 и 3.
Аминокислоты, клейковина, клетчатка.
Микроэлементы: натрий, калий и селен.

Положительное влияние на организм человека

Одно маленькое зерно позволяет обогатить человека большим количеством витаминов, микроэлементов и полезных соединений. Это проявляется несколькими эффектами.


Укрепление сердца и сосудов благодаря содержанию жирных кислот. Это проявляется улучшением работы сердца и сосудов.
Происходит нормализация обмена веществ. Льняное семя показано при метаболическом синдроме, избытом весе и ожирении различной степени.
Происходит очищение организма от токсинов. Семена льна –естественный сорбент. В различных отделах пищеварительной трубки они всасывают и утилизируют из организма вредоносные токсические вещества.
Отвары и настои на основе семян позволяют оказывать противовоспалительное действие. Это снижает воспалительную реакцию в различных органах и системах.
Семена льна способны оказывать антибактериальный эффект.
Использование семян позволяет снизить риск формирования атеросклероза сосудов.
Профилактика развития сахарного диабета. Семена льна способны урегулировать углеводный обмен.
Показаны при воспалительных заболеваниях желудка и кишечника. При попадании в желудок, семена льна способны создавать пленку и обволакивать стенки органа. Это проявляется уменьшением воспаления в желудке и кишечнике.


Противопоказания к использованию сеням льна


При употреблении неорганического количества семян льна может развиться отравление. Это приводит к накоплению цианидов.
В связи с наличием клетчатки и клейковины может развиться вздутие кишечника.
При наличии патологии печени, семена льна не рекомендуется употреблять.
# Интересное
По материалам: planktons

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