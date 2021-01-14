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Две поп-звезды, пожарница и пастор устроят шоу на инаугурации Байдена

Две поп-звезды, пожарница и пастор устроят шоу на инаугурации Байдена

Леди Гага и Дженнифер Лопес выступят на инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января. По словам представителей переходной команды Белого дома, состав участников церемонии отражает этнокультурное разнообразие Америки, сообщает сегодня, 14 января, Reuters.

В ходе предстоящего мероприятия на сцену в Вашингтоне также выйдут сотрудница пожарной службы из Джорджии афроамериканка Андреа Холл, лауреат молодёжной поэтической премии 2017 года Аманда Гордон, католический священник и бывший ректор Джорджтаунского университета Лео О’Донован и пастор Сильвестр Биман из города Уилмингтон в штате Делавэр, где живёт сам Джо Байден.

Леди Гага исполнит гимн США, а Дженнифер Лопес выступит с музыкальным шоу.

«Они представляют собой чёткую картину грандиозного разнообразия нашей великой страны», — говорится в заявлении представителей следующего президента США.

Также указывается, что выступающие отражают веру Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис в наступление «новой главы в американской истории, в которой Америка сплотится в преодолении глубоких разногласий и проблем, стоящих перед страной».

Сама церемония присяги Байдена пройдёт у западного фасада Капитолия, который после недавних беспорядков окружён заграждениями и тысячами военнослужащих Национальной гвардии. Зрителей туда допускать не будут.

Объявляя состав участников, переходная команда Байдена отметила, что Леди Гага активно борется за права ЛГБТ-сообщества и продвигает различные инициативы в сфере здравоохранения. Что касается Лопес, то она «привлекает внимание к проблеме непропорционального влияния пандемии коронавируса на латиноамериканцев».

Ещё будучи кандидатом в президенты Байден обещал обеспечить гендерное равенство в своей администрации. В качестве вице-президента он выбрал женщину с афроамериканскими и индийскими корнями Камалу Харрис. Победитель выборов-2020 при этом дал слово, что ключевые руководящие посты в правительственном аппарате достанутся именно женщинам. Значительное место в его администрации также займут афроамериканцы и представители ЛГБТ-сообщества.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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