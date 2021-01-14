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ФАС предлагают предоставить право выдавать предупреждения малому бизнесу

ФАС предлагают предоставить право выдавать предупреждения малому бизнесу

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает усовершенствовать законодательство о госзакупках для малого и среднего бизнеса и предоставить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) право на выдачу предупреждений. Об этом говорится в письме парламентария на имя министра финансов Антона Силуанова и руководителя ФАС Максима Шаскольского.

Отмечается, что в рамках подготовки к «правчасу» с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова и по итогам «круглых столов», которые проходили на площадке Комитета Совфеда по экономической политике, в комитет поступила информация о проблемах, которые возникают в сфере малого и среднего бизнеса при реализации положений законов о госзакупках и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

В документе говорится, что антимонопольные требования к торгам и к запросам котировок и предложений в силу формулировки части 1 статьи 17 закона «О защите конкуренции» распространяются на торги частного сектора, включая закупки канцелярских товаров субъектами малого бизнеса. Это, в свою очередь, приводит к тому, что частный сектор отказывается от проведения конкурентных способов закупки из-за опасений жалоб со стороны проигравших участников и возможных санкций со стороны антимонопольной службы.

Действующая редакция также позволяет ФАС возбуждать дела по признакам ограничения конкуренции. 

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Кроме того, как считает Кутепов, отсутствует и законодательно определённый предельный срок оплаты заказов в рамках закупок. У субъектов малого и среднего предпринимательства нет возможности участвовать в крупных заказах, которые осуществляются в рамках закона о госзакупках, а также подразумевают большой комплекс сложных работ и значительный размер обеспечения.

Как указано в письме, сейчас в рамках закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц успешно применяется механизм участия в закупке нескольких юрлиц, которые выступают на стороне одного участника закупки (консорциум). При этом в законе о госзакупках такой механизм отсутствует.

По словам Кутепова, малый бизнес также попадает под антимонопольное регулирование вразрез с международной практикой и положениями Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». В данном случае речь идёт о компаниях с выручкой до 800 миллионов рублей. «В результате оказываются особенно незащищёнными от избыточного давления высоко- и среднетехнологичные производственные компании», — отмечает парламентарий.

Кроме того, действующим законодательством не предусмотрен механизм выдачи антимонопольным органом предупреждения при выявлении нарушений хозяйствующими субъектами, которые осуществляют торговую деятельность и поставки продовольственных товаров, антимонопольных правил. В связи с этим субъекты МСП несут высокие финансовые потери в виде административных штрафов. У них также нет возможности прекратить допущенные нарушения, устранить причины и условия, способствовавшие их возникновению, а также их последствия без ухудшения своего финансового положения, так как сразу привлекаются к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

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Сенатор уверен, что разрешение указанных проблем будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, увеличению финансовых оборотов в данном сегменте, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджеты.

«Прошу Вас рассмотреть возможность разработки изменений в действующее законодательство, направленных на устранение указанных вопросов при разработке изменений в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», — говорится в письме парламентария.

Ранее сообщалось, что программа субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства при размещении ценных бумаг на бирже продолжит действовать в 2021 году — соответствующее постановление Правительства опубликовано на сайте кабмина.

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По материалам: pnp.ru

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