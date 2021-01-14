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Голливуд в сборе: как пройдет инаугурация Джо Байдена — от гимна в исполнении Леди Гаги до танцев Джей Ло

Голливуд в сборе: как пройдет инаугурация Джо Байдена — от гимна в исполнении Леди Гаги до танцев Джей Ло

Совсем скоро жизнь США изменится: 20 января 78-летний новоизбранный президент США Джо Байден придет к власти и сменит на этом посту Дональда Трампа. Сейчас в Белом доме идет активная подготовка к инаугурации, и некоторые подробности предстоящего мероприятия уже известны прессе.


Джо Байден

Торжественная церемония вступления Байдена в должность президента страны обещает стать по-настоящему звездной. Так, ведущим полуторачасового шоу под названием "Празднуем Америку" станет оскароносный актер Том Хэнкс: именно он будет представлять всех гостей праздничного мероприятия.


Том Хэнкс

Особая роль на инаугурации будет отведена Леди Гаге: певице и актрисе доверили исполнить национальный гимн США. На сцену в этот день выйдет и Дженнифер Лопес — правда, каким музыкальным номером она на этот раз порадует американцев, пока неизвестно. Кстати, обе артистки ранее открыто поддерживали Джо Байдена во время его предвыборной гонки.


Леди Гага


Дженнифер Лопес

В числе артистов на инаугурации также заявлены Джастин Тимберлейк, Деми Ловато и Джон Бон Джови. Известно также, что в день проведения мероприятия в целях безопасности будет закрыто 13 станций метро (они закроются уже завтра и начнут работу только 21 января) и скорректировано 26 автобусных маршрутов.


Джо Байден и Камала Харрис

На фоне скорого прихода к власти Байдена в Америке также активно обсуждается дальнейшая судьба пока еще действующего президента Дональда Трампа. В связи с недавними событиями, когда сторонники президента ворвались в здание Капитолия (жертвами этих столкновений стало пять человек), Трампу было объявлено два импичмента (его посчитали виновным в подстрекательстве к мятежу). Теперь финальное решение о предъявлении судебных обвинений Дональду Трампу должен принять сенат: это случится уже после инаугурации Байдена.


Дональд Трамп
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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