Эффективность китайской вакцины Sinovac, которую закупает Украина, составила всего 50,38%

Вадим Карасев

Клинические испытания в Бразилии показали, что эффективность вакцины от коронавируса Sinovac, которую закупает Украина, составила всего 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр "Институт Бутантан". Этот уровень позволяет использовать препарат для вакцинации населения.

Минимальный уровень эффективности в 50% установили ВОЗ и Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa). В испытании принимали участие более 13 000 добровольцев.

30 декабря Украина подписала с китайской компанией Sinovac контракт на поставку препарата, объем поставки — 1,9 млн доз. 12 января украинская группа фармкомпаний "Лекхим" заказала у Sinovac ещё 5 млн доз прививки.

Ранее Ruposters писал, что президент Украины Владимир Зеленский счел невозможным объяснить украинцам отказ от российской вакцины.

