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Эксперт: Инфляция в России в 2021 году будет ниже, чем в 2020

Эксперт: Инфляция в России в 2021 году будет ниже, чем в 2020

Темпы роста цен в России в текущем году достаточно быстро вернутся к цели ЦБ в 4% с декабрьского уровня в 4,9%, а большую часть года будут находиться в диапазоне 3−3,5%, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

По данным Росстата, инфляция в стране в 2020 году составила 4,91% против 3,04% годом ранее. Банк России ожидал инфляцию по итогам прошлого года в интервале 4,6−4,9%, Минэкономразвития прогнозировало ее на уровне 4,6−4,8%.

«Да, и достаточно быстро: мы ожидаем инфляцию в коридоре 3−3,5% большую часть следующего года», — ответил Тищенко на вопрос, вернется ли инфляция к таргету Банка России в наступившем году.

Он объяснил, что это произойдет, поскольку экономическая активность остается подавленной, а повышение тарифов растянуто во времени.

По ожиданиям ЦБ, темпы роста цен в 2021 году составят 3,5−4%, а Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне в 3,7%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости на основе опроса аналитиков, темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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