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Это преступление — украинцы комментируют отказ Киева от российской вакцины

Это преступление — украинцы комментируют отказ Киева от российской вакцины

Украинская власть продолжает упорно отказываться от закупки или производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране.

И это при том, что на Украине в 90% случаев используются ПЦР-тест-системы российского происхождения. Простые граждане искренне не понимают таких двойных стандартов своего руководства.

Люди возмущены тем, что чиновники отказываются от уже имеющейся вакцины, эффективность которой — 92%, и которая могла бы спасти жизни миллионов украинцев. Своим мнением граждане разных регионов страны поделились в передаче «Чуємо кожного» на телеканале 112.


«Скорее всего власти это диктуют их хозяева — американцы. Они же абсолютно не самостоятельны», — считает житель Мариуполя.
«Власть делает так, чтобы это было выгодно не стране, а западным донорам», — уверен еще один его земляк.
«Там, „наверху“, решили по-другому. Их интересует междусобойчик. Власть интересует заработок и маржа», — заявляет харьковчанин.
«Это просто преступление перед собственным народом. Ждать вакцину неизвестно сколько, сами вводят карантин, ограничения, и при этом отказываются закупить вакцину в России — это просто преступление», — считает харьковчанка.
«Это просто банальная коррупция. И всех, кто к этому причастен надо просто садить в тюрьму», — заявляет житель Краматорска.
«Понятно, что и эта власть, просто рвалась к кормушке. Как только они дорвались — они тут же забыли о собственном народе», — уверена женщина из Херсона.

В итоге украинцы поддержали идею производства российской вакцины на территории Украины, поскольку уверены в том, что это поможет не только людям, но и экономике.

«Надо убрать всю политику и сделать так, чтобы у нас была вакцина. В Украине есть очень много людей, которые выступают за российскую вакцину, и чем быстрее — тем лучше», — считают в Харькове.
«Я верю в российскую вакцину. Там еще осталась мощная научная база и серьезные ученые мирового уровня», — заявляет жительница Херсона.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что что российская вакцина «Спутник V» является не средством борьбы с эпидемией, а «навязыванием пропагандистских штампов и идеологии».

Он подчеркнул, что выступит против использования на Украине российской вакцины от Covid-19, даже если ее эффективность будет безусловно доказана.

Между тем реальные перспективы получения вакцины из других источников остаются для украинцев весьма туманными. Сроки поставок препаратов западного производства точно не оговорены, а контракт с китайцами оказался под угрозой.

Как сообщало ИА Newstes, накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Киев может отказаться от приобретения китайской вакцины от компани Sinovac Biotech, так как ее эффективность оказалась ниже ожидаемой.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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