Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова в новом праздничном трейлере "Петровы в гриппе" к старому Новому году

Вадим Карасев

Специально к старому Новому году (этот праздник отмечается сегодня, 13 января) съемочная группа фильма "Петровы в гриппе" выпустила специальный трейлер. В новом ролике собрали кадры, связанные с новогодними праздниками, в том числе и эпизоды, снятые на детской елке.





В роли Снегурочки тут выступает Юлия Пересильд (мельком она уже появлялась и в первом трейлере). В картине Кирилла Серебренникова, снятой по книге Алексея Сальникова, мы также увидим Чулпан Хаматову, Ивана Дорна, Варвару Шмыкову, Юрия Колокольникова, Семена Серзина и других.





Юлия Пересильд









По сюжету самая обычая семья, заболев гриппом, погружается в мир, полный безумия, фантастики и сюрреализма. Продюсерами ленты выступили Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря. Фильм должен выйти в прокат в этом году.









Фильм является международным проектом, в его производстве участвуют студии и телеканалы из Германии, Франции, Великобритании и Швейцарии.