Кабмин продлил программу субсидирования бизнеса при размещении ценных бумаг на бирже
Сегодня, 06:00 Алексей Вольцев
Тема: Какие законы вступают в силу
Действие программы субсидирования малого и среднего бизнеса при размещении ценных бумаг на бирже продлено на 2021 год. Такое постановление правительства вступает в силу 14 января.
Документ вносит изменения в Правила предоставления бюджетных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже. Действие программы субсидирования продлили до конца 2021 года.
Законы, вступающие в силу с 14 января
Кроме того, установлено, что предприниматели смогут возместить часть расходов по договорам о присвоении кредитного рейтинга. Также из перечня потенциальных получателей субсидий исключены организации, которые входят в группу компаний с годовой выручкой свыше 2 миллиардов рублей.
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По материалам: pnp.ru