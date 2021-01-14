Кабмин продлил программу субсидирования бизнеса при размещении ценных бумаг на бирже

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Действие программы субсидирования малого и среднего бизнеса при размещении ценных бумаг на бирже продлено на 2021 год. Такое постановление правительства вступает в силу 14 января.

Документ вносит изменения в Правила предоставления бюджетных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже. Действие программы субсидирования продлили до конца 2021 года.

Законы, вступающие в силу с 14 января

Кроме того, установлено, что предприниматели смогут возместить часть расходов по договорам о присвоении кредитного рейтинга. Также из перечня потенциальных получателей субсидий исключены организации, которые входят в группу компаний с годовой выручкой свыше 2 миллиардов рублей.

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