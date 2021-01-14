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Как и чем надо подкармливать перец

Как и чем надо подкармливать перец

Перец нуждается как в корневых, так и во внекорневых подкормках. Создав подходящие условия для роста и развития, правильно внося строго по схеме нужные удобрения, можно гарантированно получить высокий урожай соседям на зависть.

У культуры маленькая, мочковатая корневая система, и расположена она близко к поверхности. Поэтому растения без дополнительного питания, которое можно легко усвоить, растут слабыми. Подкармливать перец следует регулярно, но при этом невысокой концентрацией раствора.

Необходимые для роста вещества

Урожайность перца напрямую зависит от получения растениями таких веществ, как калий, кальций, фосфор и магний. При этом концентрация калия должна быть минимальной. Во время роста плодов перец особенно остро нуждается в магнии, кальции и фосфоре.

Органика идеально подходит для перца тем, что не содержит высокой концентрации солей. Очень полезен куриный помет, так как в нем много фосфора. куриный помет намного полезнее, чем навоз или зеленый настой из травы.


Средства для подкормки

Для подкормки перца идеально из минеральных удобрений подходит Азофоска. В нем правильное сочетание азота, фосфора и калия. Можно использовать и специальные удобрения для помидоров и перца.

Для внекорневых подкормок используют кальциевую селитру.

Из народных средств для подкормки перца подходят травяные настои, древесная зола и помет.

Схема внесения удобрений

На протяжении всего сезона, от появления ростков и до конца плодоношения перец удобряют. Причем эту культуру лучше не докормить, чем перенасытить питанием.

Органику следует настаивать минимум 5 суток, а минеральные растворы расходовать по 10 л на 3 квадрата грядки. Опрыскивают до полного промачивания листьев вечером, когда уже нет жары.

В первый раз подкармливают рассаду Аммофосом, растворяя 5 г удобрения в 5 л воды. Можно использовать мочевину и птичий помет. Если нет этих удобрений, подойдет и навоз или древесная зола.

Через две недели проводится вторая подкормка тем же удобрением. Когда начнут формироваться бутоны, проводят третью подпитку органикой.

После пересадки рассады на грядку, перец удобряют органикой. Можно использовать куриный помет. Последующие подкормки проводятся каждые две недели.

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По материалам: planktons

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