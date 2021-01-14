Как подобрать парфюм по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Если у вас трудности с выбором парфюма, то вы всегда можете обратиться за советами к астрологам. Эксперты поделились мнением о том, какие запахи подходят людям различных Знаков Зодиака.

Энергетика человека зависит от очень многих факторов и аспектов. Очень важным в этом плане является образ жизни. Ранее мы рассказывали о семи правилах человека с сильной энергетикой. Пришло время дополнить информацию знаниями об ароматах.

Люди стихии Огня: Овен, Лев, Стрелец

Люди этих Знаков любят духи с очень сильными запахами. Подобный парфюм помогает им влиять на окружающих, подчеркивать свой высокий статус и оказывать мощное влияние на мнение людей.

Людям стихии Огня подойдут пряные букеты. Важно, чтобы запах был обволакивающим, оставляющим мощный шлейф. Аромат должен быть запоминающимся. Древесные нотки, шипровые аккорды или запахи цветов будут довольно благоприятными.

Люди стихии Земли: Телец, Дева, Козерог

Этим людям отлично подходят знойные ароматы восточного происхождения. Это может быть запах пачули, ванили, пряностей. Ненавязчивые и легкие ароматы будут не самым лучшим выбором.

Самый лучший способ угодить себе и усилить свою энергетику — использовать классические и проверенные временем ароматы. Люди стихии Земли не любят рисковать, поэтому им не стоит покупать что-то из ряда вон выходящее.

Люди стихии Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Сладкие, но легкие ноты — это идеальный выбор людей данной стихии. Весы, Водолеи и Близнецы могут экспериментировать и выбирать смелые ароматы, которые не похожи ни на что другое.

Очень хороший выбор для представителей данных Знаков — фужерные и немного горчащие ароматы. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что также таким людям можно смешивать ароматы, что благоприятно скажется на их энергетике.

Люди стихии Воды: Рак, Скорпион и Рыбы

Вода — тяжелая стихия, поэтому этим людям нужна максимальная легкость. Это значит, что представителям данных Знаков Зодиака стоит выбирать парфюм с ненавязчивыми нотками. Это может быть запах моря или цветов — жасмина, розы.

Правильно подобранные ароматы дадут этим людям заряд творческой энергии, силы и бодрость духа. Очень полезными будут запахи цитрусовых. Такие духи будут крайне позитивно влиять как на мужчин, так и на женщин.