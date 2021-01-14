Как выбирать и купить семена овощей хорошего качества?

Влада Некрасова

Для начала определитесь, какие культуры будете выращивать и в каком масштабе. Так мы сможем приблизительно оценить бюджет. Допустим, вы определились с культурами, затем нужно выбрать продукции, сорт. При выборе вы должны учитывать некоторые критерии и тогда ваша покупка будет успешной.

Всегда обращайте внимание на срок годности. Не купите случайно просроченные семена. Это может принести вам много неприятностей. Растение теряет сортовые качества, плохо плодоносит, ожидаемого результата не будет. Важно знать, что семена должны иметь аромат и яркий цвет, ровную структуру.

Перед покупкой семян овощей, обязательно важно решить в какой грунт будете садить их. Семена для посадки в открытый и закрытый грунт сильно отличаются. Семена для тепличных растений обычно сеют раньше, им нужно больше времени на рост плодов. Семена, которые можно посадить в закрытом грунте, больше растут ввысь, занимают не так много места на небольшой площади, активно расцветают и плодятся.





Климат – это очень важный критерий. В разных регионах приживаются разные сорта плодовых культур. Вам стоит узнать какие культуры растут лучше в вашем регионе. Будет тяжело вырастить какое-то экзотическое растение, если ему больше подходит другая климатическая зона.

Чтобы семена в разы лучше плодоносили, производители используют минеральные добавки. Добавки могут использовать как оболочку для семян, семена можно обрабатывать при низком давлении в газовой среде и так далее. Существуют и семена на ленте. Её требуется положить в грядку. Ручной посев в данной ситуации не нужен.

Обратите внимание на продавца, перед покупкой семян. Мелкие поставщики часто предоставляют плохой и просроченный товар. Рекомендуется покупать материал в крупном интернет-магазине, который более надёжный. Так вы сможете купить продукт более высокого качества. Намного лучше, если интернет-магазин сотрудничает именно с производителем этих же семян овощей и саженцев. Об этом спросите у менеджеров, вам должны предоставить сертификаты качества товара.

Естественно, вы можете не учитывать какие-то из этих правил, но настоятельно рекомендуется для выбора высшего качества семян придерживаться всех рекомендаций. Но не стоит забывать, что кроме правильного выбора семян также нужна много трудиться и ухаживать за каждым растением.