Карабахская рокировка: Армения назвала приоритетом деоккупацию Арцаха

Влада Некрасова

Деоккупация территорий непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) находится в числе наиболее приоритетных задач властей Армении и Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.), заявил сегодня, 14 января, глава армянской дипломатии Ара Айвазян на заседании постоянной Комиссии по внешним связям Национального собрания (парламента) республики.

Новое применение силы в карабахском конфликте может привести к очередному этапу вооружённого противостояния в регионе, но это не станет решением конфликта. Только политическое решение путём переговоров, предполагающее уважение прав всех сторон конфликта, откроет дорогу для устранения причин и последствий войны, принесёт долгосрочный мир, отметил Ара Айвазян.

В основе урегулирования конфликта, по его словам, лежит право народа Арцаха на самоопределение.

«Армения продолжит выступать за самоопределение народа Арцаха и защиту его права на безопасность. Армения готова продолжать процесс урегулирования под эгидой Минской группы ОБСЕ», — сказал министр иностранных дел.

Помимо деоккупации территорий Арцаха и создания условий для безопасного возвращения перемещённых из зоны конфликта лиц, ещё одним внешнеполитическим приоритетом армянских властей руководитель ведомства назвал возвращение всех военнопленных и удерживаемых лиц, а также выяснение судьбы пропавших без вести во время боевых действий осенью прошлого года. Армения продолжит прилагать усилия для возвращения всех военнопленных, выяснения судьбы пропавших без вести. МИД республики сотрудничает в этом вопросе с международными структурами, сообщил Айвазян парламентариям.

«Являясь одной из трёх сторон заявления от 9 ноября, Армения чётко указала на то, что готова предпринять шаги для взаимовыгодного использования экономического и инфраструктурного потенциала региона, но для достижения успеха нам необходимо взаимное доверие», — подчеркнул министр.

После установления режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта 64 армянских военнослужащих и несколько гражданских лиц были заключены в тюрьму в Азербайджане. Об этом, как сообщало ИА Newstes, глава аппарата президента НКР Артак Бегларян заявил накануне, 13 января

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны были оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг НКР. При содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста стороны договорились провести обмен военнопленными и телами погибших военнослужащих.