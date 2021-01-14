Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » «Katastrophe!»: возобновление Nord Stream 2 вызвало истерику у евродепутата

«Katastrophe!»: возобновление Nord Stream 2 вызвало истерику у евродепутата

«Katastrophe!»: возобновление Nord Stream 2 вызвало истерику у евродепутата

Возобновление строительства «Северного потока — 2» — это абсолютная геополитическая катастрофа. Такое мнение высказала депутат Европарламента от немецкой партии зеленых Виола фон Крамон-Таубадель.

Евродепутат от Зеленых резко раскритиковала возобновление международного проекта.

«То, что происходит вокруг „Nord Stream 2“ в Мекленбурге-Передняя Померания, трудно воспринимать иначе, как политическую коррупцию. Я никогда не видела ничего подобного! Дело в том, что русские пытаются влиять на Германию по самым разным каналам, средствам и методам. Однако, как правило, они — за исключением случая Герхарда Шредера — не совсем откровенны. Мне не укладывается в голове, что при помощи капитала „Газпрома“ был создан фонд, который должен вроде бы заботиться об охране окружающей среды и содействовать строительству этого никому не нужного газопровода, который является прежде всего рычагом геополитического влияния Путина», — заявила фон Крамон-Таубадель.

Она продолжила, что ее удивляет, «почему люди не выходят на улицу и не протестуют».

«Это абсолютная геополитическая катастрофа! Я бы хотела, чтобы и Польша, и другие страны подняли этот вопрос, потому что это настоящий позор. Я разделяю мнение тех, кто говорит, что это антиевропейский проект. Я бы не обиделась на Джо Байдена, если бы он ввел санкции. С одной стороны, мы говорим о выходе из ископаемых источников энергии, и мы знаем, что за все гибридные конфликты последних лет и атаки хакеров отвечает Москва, а с другой добровольно соглашаемся на дальнейшее строительство газопровода, который является инструментом влияния Кремля», — возмущается политик.

ИА Newstes напоминает, что сегодня, 14 января, трубоукладочная баржа «Фортуна» покинула немецкий порт Висмар и отправилась к датскому острову Борнхольм, где возобновит строительство «Северного потока — 2». По самому короткому участку в датских водах осталось уложить 47 километров газопровода.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Школа уже не будет прежней
Школа уже не будет прежней
В столице стартует Первый московский туристский марафон школьников
В столице стартует Первый московский туристский марафон школьников
Дистант дал нам новый опыт и новые умения
Дистант дал нам новый опыт и новые умения
Как подобрать парфюм по Знаку Зодиака
Как подобрать парфюм по Знаку Зодиака
«Katastrophe!»: возобновление Nord Stream 2 вызвало истерику у евродепутата
«Katastrophe!»: возобновление Nord Stream 2 вызвало истерику
Дания получила расписание планов строительства газопровода "Северный поток-2"
Дания получила расписание планов строительства газопровода "Северный
Республиканцы решили объявить Байдену импичмент в первый же день президентства
Республиканцы решили объявить Байдену импичмент в первый же день
8 важных фактов о празднике Крещения Господня
8 важных фактов о празднике Крещения Господня
Наскальные рисунки из Индонезии поставили новый рекорд древности
Наскальные рисунки из Индонезии поставили новый рекорд древности
Это преступление — украинцы комментируют отказ Киева от российской вакцины
Это преступление — украинцы комментируют отказ Киева от российской
Учащиеся с 1-го по 11-й класс московских школ с 18 января вернутся к очному обучению – Сергей Собянин
Учащиеся с 1-го по 11-й класс московских школ с 18 января вернутся к
Вопрос об отмене ОГЭ не рассматривается – Рособрнадзор
Вопрос об отмене ОГЭ не рассматривается – Рособрнадзор

Топ на сегодня

Солист Backstreet Boys Ник Картер и его жена Лорен ждут третьего ребенка (после нескольких выкидышей подряд)
Солист Backstreet Boys Ник Картер и его жена Лорен ждут третьего
Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова в новом праздничном трейлере "Петровы в гриппе" к старому Новому году
Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова в новом праздничном трейлере "Петровы
Ученые выявили фермент, помогающий размножаться коронавирусу
Ученые выявили фермент, помогающий размножаться коронавирусу
В 2021 году в Северной Осетии отремонтируют семь спортзалов в сельских школах
В 2021 году в Северной Осетии отремонтируют семь спортзалов в
Владимир Маски: Вглядываясь в зеркало украинской революции
Владимир Маски: Вглядываясь в зеркало украинской революции

Еще по теме

Nord Stream 2 может потребовать от ЕС компенсации убытков
Nord Stream 2 направила в Швецию заявку по "Северному потоку-2"
Компания Nord Stream 2 AG проложила более 600 километров «Северного потока-2»
Партнеры по "Северному потоку-2" ответят на возражения Польши по проекту