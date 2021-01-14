«Katastrophe!»: возобновление Nord Stream 2 вызвало истерику у евродепутата

Лидия Мартынова

Возобновление строительства «Северного потока — 2» — это абсолютная геополитическая катастрофа. Такое мнение высказала депутат Европарламента от немецкой партии зеленых Виола фон Крамон-Таубадель.

Евродепутат от Зеленых резко раскритиковала возобновление международного проекта.

«То, что происходит вокруг „Nord Stream 2“ в Мекленбурге-Передняя Померания, трудно воспринимать иначе, как политическую коррупцию. Я никогда не видела ничего подобного! Дело в том, что русские пытаются влиять на Германию по самым разным каналам, средствам и методам. Однако, как правило, они — за исключением случая Герхарда Шредера — не совсем откровенны. Мне не укладывается в голове, что при помощи капитала „Газпрома“ был создан фонд, который должен вроде бы заботиться об охране окружающей среды и содействовать строительству этого никому не нужного газопровода, который является прежде всего рычагом геополитического влияния Путина», — заявила фон Крамон-Таубадель.

Она продолжила, что ее удивляет, «почему люди не выходят на улицу и не протестуют».

«Это абсолютная геополитическая катастрофа! Я бы хотела, чтобы и Польша, и другие страны подняли этот вопрос, потому что это настоящий позор. Я разделяю мнение тех, кто говорит, что это антиевропейский проект. Я бы не обиделась на Джо Байдена, если бы он ввел санкции. С одной стороны, мы говорим о выходе из ископаемых источников энергии, и мы знаем, что за все гибридные конфликты последних лет и атаки хакеров отвечает Москва, а с другой добровольно соглашаемся на дальнейшее строительство газопровода, который является инструментом влияния Кремля», — возмущается политик.

ИА Newstes напоминает, что сегодня, 14 января, трубоукладочная баржа «Фортуна» покинула немецкий порт Висмар и отправилась к датскому острову Борнхольм, где возобновит строительство «Северного потока — 2». По самому короткому участку в датских водах осталось уложить 47 километров газопровода.