Кейт Уинслет рассказала о буллинге после съемок в "Титанике": "Я чувствовала себя затравленной"

Вадим Карасев

Фильм Джеймса Кэмерона "Титаник", вышедший на экраны в 1997 году, стал первой крупной киноработой тогда еще начинающей актрисы Кейт Уинслет. Именно после премьеры этой ленты к британской актрисе пришла мировая слава. Однако по прошествии многих лет 45-летняя Уинслет вспоминает период съемок в картине отнюдь не радужно.





Кейт Уинслет в фильме "Титаник"





Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в фильме "Титаник"

В недавнем подкасте актера и стендапера Марка Мэрона под названием WTF Кейт рассказала, что работа над "Титаником" и внезапно свалившаяся на нее слава сильно отразились на ее психологическом состоянии. Звезда призналась, что оказалась не готова к такому пристальному вниманию прессы и постоянной публичной критике.

После выхода на экраны "Титаника" я перешла в режим жесткой самозащиты. Это продолжалось день за днем круглыми сутками. Я будто постоянно находилась под лупой. Меня много критиковали, а британская пресса была ко мне совсем не добра,

— вспомнила Уинслет.





Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет

Кейт призналась, что в тот момент чувствовала себя настолько загнанной в угол, что была готова даже отказаться от мировой славы ради собственного душевного спокойствия. Чтобы снизить градус внимания к себе, Уинслет даже не рассматривала предложения о съемках в крупных проектах, а сосредоточилась на нишевом кино.

Честно признаться, я чувствовала себя затравленной. Помню, как думала: "Все это просто ужасно. Надеюсь, когда-то это пройдет". Со временем все действительно встало на свои места, однако этот опыт заставил меня понять, что если так и выглядят известность и востребованность, то я определенно к ним не готова. В тот период я еще училась играть и чувствовала, что не хочу больших голливудских проектов. Я не хотела ошибиться и провалиться, мне хотелось надолго задержаться в этой игре. Я прорабатывала детали, чтобы лучше понять свое ремесло, и сохраняла некую приватность и достоинство. Просто пыталась жить своей жизнью,

— поделилась опытом Уинслет.

Ранее в своих интервью Кейт неоднократно говорила об издевательствах и насмешках, которым подвергалась из-за своего веса еще со школьного возраста. Неуверенность Уинслет в себе только возросла после съемок в "Титанике", когда ее внешность стали обсуждать на страницах таблоидов.





Кейт Уинслет в начале карьеры

Напомним, что в другой недавней беседе с журналистами Кейт Уинслет уже анализировала свой прошлый опыт в кино. Тогда актриса призналась, что сейчас жалеет о работе с режиссерами Вуди Алленом и Романом Полански, чьи имена сегодня связаны с громкими секс-скандалами. Напомним, что Полански еще в 1970-х был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки, а позже еще несколько актрис рассказали о сексуальных домогательствах со стороны режиссера. Вуди Аллена же в домогательствах обвинила его собственная приемная дочь Дилан Фэрроу, после чего в прессе также всплыл факт о романе кинорежиссера с несовершеннолетней моделью.





Кейт Уинслет