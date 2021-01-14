Киев не будет повышать цены на воду и тепло

Влада Некрасова

В Киеве не будут менять стоимость тарифов на воду и отопление в текущем отопительном сезоне, заявил в среду, 13 января, мэр столицы Виталий Кличко.Он отметил, что на рост тарифов влияет подорожание электроэнергии и газа, но Киев имеет сейчас обоснованные расчеты, и в этот отопительный сезон стоимость услуг не изменится."Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года", - заявил мэр.Он также напомнил, что снизить суммы в платежках можно воспользовавшись программами по энергосбережению. Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги в 2-3 раза."И столица продолжает воплощать такие программы. На 2021 год мы выделили из бюджета более 150 млн грн на мероприятия по энергосбережению. Подробнее узнать, как можно присоединиться к городским программам, можно на сайте КГГА", - сообщил Кличко.