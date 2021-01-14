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Классно-урочную систему рано списывать со счетов

Классно-урочную систему рано списывать со счетов


Заслуженный учитель Российской Федерации,  научный руководитель Института образования НИУ «Высшая школа экономики» Исак Фрумин в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказал об опыте, полученном во время пандемии, и о выводах, которые сделали эксперты, педагоги, родители и дети.

«В марте прошлого года система образования столкнулась с глобальным вызовом: полтора миллиарда человек были вынуждены научиться жить и получать образование в новых условиях. Нашим школьникам и их семьям, учителям было очень трудно, но в целом удалось продолжить образовательный процесс.

За это время мы сделали важные выводы, и хотелось бы, чтобы уроки, которые мы получили за последние месяцы, помогли педагогам в их работе, чтобы технологии стали помощниками учителей и помогли бы им найти свое место в цифровом мире.

С другой стороны, мы еще раз осознали, что классно-урочную систему рано списывать со счетов, ведь это не просто передача знаний, а взаимодействие. Индивидуализация образования, о которой мы все говорим, предполагает не отдельное обучение, а помощь каждому ребенку в коллективе. Общение очень важно и для педагога, и для учеников, и урок – это одна из немногих  форм коллективной одновременной работы с большой группой людей, дающая хороший эффект».

# Общество
По материалам: edu.ru

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