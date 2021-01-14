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Количество пунктов вакцинирования в Москве увеличено до 100

Количество пунктов вакцинирования в Москве увеличено до 100

Порядка 30 дополнительных прививочных пунктов от коронавируса начали работать в Москве, общее количество увеличилось до 100, также шесть мобильных пунктов вакцинации заработали в транспортных депо для сотрудников московского транспорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в четверг, 14 января, начали работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число выросло с 70 до 100.

Кроме того, как заявили в департаменте транспорта Москвы, с 14 января в транспортных депо заработали шесть мобильных пунктов вакцинации для сотрудников московского транспорта.

Ранее Собянин заявил, что после вакцинации москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте.

Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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