Количество пунктов вакцинирования в Москве увеличено до 100

Анастасия Иванова

Порядка 30 дополнительных прививочных пунктов от коронавируса начали работать в Москве, общее количество увеличилось до 100, также шесть мобильных пунктов вакцинации заработали в транспортных депо для сотрудников московского транспорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в четверг, 14 января, начали работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число выросло с 70 до 100.

Кроме того, как заявили в департаменте транспорта Москвы, с 14 января в транспортных депо заработали шесть мобильных пунктов вакцинации для сотрудников московского транспорта.

Ранее Собянин заявил, что после вакцинации москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте.

Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.