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Компания «Дудл Видео» – качественные видеоролики любой сложности

Компания «Дудл Видео» оказывает услуги по изготовлению рисованных анимационных рекламных роликов в Казахстане на любой вкус. Мультипликационные, трехмерные (3D), анимированные, с профессиональной озвучкой и без – все это теперь можно заказать на официальном сайте компании по ссылке https://doodlevideo.kz/.

 

Заказ рекламных видеороликов в несколько кликов

Заказы на создание видеороликов любого стиля и формата принимаются удаленно, по средствам сети интернет и доступны клиентам из Казани, России, Украины и Беларуси. Для оформления заявки вам необходимо всего лишь заполнить небольшую анкету, где нужно указать свое имя, контактный номер телефона, электронную почту и краткую информацию о будущем заказе. Через некоторое время (как правило, 15-20 минут) с вами свяжется менеджер компании, чтобы уточнить некоторые нюансы по полученной заявке.

Анимированные ролики – лучший вид рекламы

Яркая и красочная анимация – это лучший способ заявить о себе, как в сети интернет, так и на любом телевизионном канале. Как правило, реклама в виде позитивной анимации в значительной степени повышает количество продаж. Подобную рекламную презентацию товаров или услуг очень хорошо принимает публика из всевозможных социальных сетей или видеохостингов, наподобие Ютуб.

Процесс создания рекламных Doodle видеороликов состоит из нескольких этапов. Первое, что необходимо сделать, – это четко установить цель и мысль, которую анимация должна донести до зрителя. Далее следует написание сценария и подготовка набросков будущей анимации. После утверждения черновиков профессиональные аниматоры начинают создание ролика, кадр за кадром. На финальном этапе к работе привлекается опытные дикторы для озвучки.

Суть анимационной рекламы

Весь смысл любого анимационного ролика заключается в том, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя. Для этого используется особый формат подачи информации: минимальная продолжительность и максимальный объем информации, яркие запоминающиеся образы и веселая музыка. Длинные рекламные ролики попросту неспособны удержать внимание зрителя слишком долго, а вот анимированные короткометражки – наиболее оптимальный результат.

Компания «Doodle Video»

Контактная информация:

Адрес: Алматы, пр. Сейфуллина, 531, офис 505/1, БЦ «Сарыарка Алуан»

Телефон: 7-727-350-60-79

Электронная почта: [email protected]

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