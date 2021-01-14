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Компания – участник Кружкового движения НТИ получила патент на 3D-принтер для обучения детей

Компания – участник Кружкового движения НТИ получила патент на 3D-принтер для обучения детей

Компания «РОББО», российский производитель образовательной робототехники для детей, участник Кружкового движения НТИ, получила патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на одну из своих разработок – «РОББО 3D-принтер Mini», которая предназначена для домашнего обучения детей 3D-моделированию и 3D-печати. Решение о выдаче патента принято на основании условий патентоспособности «новизна» и «оригинальность», предусмотренных п.1 ст. 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявка компании «РОББО на патент подана в августе 2020 года. В результате экспертизы установлено соответствие 3D-принтера требованиям статей 1231.1, 1349 и 1352 Гражданского кодекса РФ, на основании чего выдан патент на промышленный образец № 122799. Патент будет действителен до августа 2025 года.

«РОББО 3D-принтер Mini» спроектирован как учебное пособие по 3D-печати и работает на базе открытого программного и аппаратного обеспечения. Любую модель, нарисованную ребенком, 3D-принтер превращает в реальный трехмерный предмет из безопасного биоразлагаемого пластика PLA. При этом благодаря компактной конструкции 3D-принтер занимает мало места: его габариты – 370 х 280 х 350 мм, а вес – всего 3,5 кг. Помимо самого принтера, в комплект также входят USB-носитель с программным обеспечением и настройками, фильтр для прутка, блок питания и USB-кабель.

Уже в ближайшем будущем, как считают аналитики, аддитивные технологии будут широко распространены в отечественном производстве, медицине и космической отрасли, и компания «РОББО» примет непосредственное участие в подготовке кадров для нового сегмента IT-отрасли.

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения – формирование поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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