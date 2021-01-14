Лунный день сегодня 14 января 2021 года

Вадим Карасев

В лунном календаре собраны полезные советы астрологов, которые помогут вам сделать этот день максимально позитивным. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы оставаться в этот четверг на волне удачи.

Астрологи считают, что это очень удачный день для работы и различных дел, поэтому стоит бороться с ленью и апатией. Специальные заговоры помогут победить безделье и уныние. Таким образом вы сможете сделать 14 января одним из самых продуктивных дней недели.

Фаза Луны: наступает 3 лунный день. Ночное светило находится в самом начале своего роста. Пройдет этот день под эгидой стихии Воздуха, представленной Водолеем. Это позитивное время, ведь сегодня благоволит удаче не только Луна, но и Уран, который избавится от ретроградности.

Магнитные бури 14 января: Солнце спокойно, так что бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

домашние дела;поездки;смена обстановки;работа;любовь, романтика.уединение;безделье;переедание.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что этот день подходит для домашних дел. Можно заняться обустройством жилья, ремонтом. Решения будут приниматься довольно легко, сомнения уйдут прочь. Рекомендуется заниматься любыми мелкими делами по дому: стиркой, уборкой, наведением порядка, перестановкой мебели. Большую пользу принесет избавление от старого хлама.

Что надеть в этот четверг

Это прекрасный день для избавления от негативных программ. Вселенная будет чуткой и внимательной к вашим просьбам и мечтам. Усилить эффект поможет ношение красной одежды. Также полезными оттенками можно назвать черный и желтый. Сегодня стоит одеваться ярко и неординарно. Это поможет привлечь внимание противоположного пола.

Из камней-талисманов стоит отдавать предпочтение минералам стихии Воздуха: горному хрусталю, лунному камню, турмалину, цитрину, белому кварцу. Дополнить образ помогут украшения из золота или платины. Золото отлично подойдет тем, кто хочет преуспеть в любви, а платина поможет творческим личностям.

Любовь и отношения в 3 лунный день

Это день, который необходимо посвящать любви. Нужно оказывать внимание близким и второй половинке. С окружающими людьми астрологи советуют не ссориться: если поругаетесь, помириться будет крайне непросто. В любовных отношениях может появиться шанс на удачу. Вы сможете произвести впечатление на нового человека.





3 лунный день — самое благоприятное время для перевода отношений на новый уровень. Это идеальный день для зачатия ребенка, а также для знакомства с родителями близкого человека, свадьбы, помолвки, любовных признаний. Одиноким людям улыбнется удача в поисках второй половинки.

Финансы и работа 14 января

Выберите сегодня активную и интересную работу. Большой финансовый успех ожидает тех, кто любит то, чем занимается. Можно начинать новые дела, менять место работы. В этот четверг полезно заниматься шопингом, решать финансовые вопросы, совершать операции с недвижимостью.

Старайтесь не сидеть без дела. Студентам, творческим людям и деятелям науки удастся обрести мотивацию и поставить перед собой новые цели. Велика вероятность получить повышение за заслуги. День прекрасно подходит для деловых поездок, командировок, совещаний и подписания бумаг.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Старайтесь сегодня не переедать. Нужно бороться с вредными привычками. В этот день огромной силой обладает воздух, поэтому больше бывайте на улице. Физические нагрузки будут достаточно благоприятными. Поднять настроение помогут косметические процедуры, обновление гардероба, смена прически.