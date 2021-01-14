Министерство охраны здоровья Украины хочет вернуться к адаптивному карантину

Влада Некрасова

Министерство охраны здоровья Украины планирует перейти к адаптивному карантину после окончания январского локдауна. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов.Он напомнил, что в Украине карантинные ограничения были продлены до 28 февраля 2021 года с усилением карантина на период с 8 до 24 января (так называемый январский локдаун).“Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, что касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Когда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, мы определяем тот или иной уровень ограничений“, — подчеркнул Степанов.Министр заверил, что январский усиленный карантин, действующий до 24 января, прекращать не будут.Кроме того, Степанов заверил, что и продлевать усиленные ограничения январского локдауна не планируется (хотя лишь накануне глава МОЗ заявлял об обратном и допускал продление локдауна).“В таком режиме, который действует до 24 января, (продлевать, — ред.) даже мысли такой нет. Все должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии”, — отметил министр.Отвечая на вопрос, при каком условии в Украине могут вновь ввести локдаун, Степанов заявил, что это возможно, “если будет сверхкритическая ситуация”.“Если будет резкий рост количества больных (коронавирусом, – ред.)… Исходя из готовности нашей медицинской системы, если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных (в сутки, – ред.). Но есть и большое количество других составляющих, которые мы учитываем. Это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и, главное, рост — с какой скоростью оно происходит”, — объяснил Степанов.Министр уточнил, что логика нынешнего январского локдауна — это уменьшение контактов после новогодних и рождественских праздников, когда потенциально произошло массовое инфицирование людей.