На базе Минобороны России в Армении начата вакцинация от коронавируса
Вакцинация препаратом «Спутник V» началась на военной базе Южного военного округа, расположенной в Армении. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ЮВО в четверг, 14 января.
Уточняется, что при проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. Прививку делают добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала базы.
Также в пресс-службе отметили, что на данный момент в Южный военный округ поставлено более 23 тысяч доз вакцины от коронавируса. Оба компонента вакцины «Спутник V» получили более 6 тысяч военнослужащих и медиков. Еще 14 тысячам солдат и офицеров сделана прививка первым компонентом вакцины.