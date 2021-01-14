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На базе Минобороны России в Армении начата вакцинация от коронавируса

На базе Минобороны России в Армении начата вакцинация от коронавируса

Вакцинация препаратом «Спутник V» началась на военной базе Южного военного округа, расположенной в Армении. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ЮВО в четверг, 14 января.

«На российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, стартовала вакцинация личного состава первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции — препаратом „Спутник V“. Первая партия вакцины в количестве 1 тысячи доз доставлена в филиал военного клинического госпиталя Минобороны России в Гюмри», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. Прививку делают добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала базы.

Также в пресс-службе отметили, что на данный момент в Южный военный округ поставлено более 23 тысяч доз вакцины от коронавируса. Оба компонента вакцины «Спутник V» получили более 6 тысяч военнослужащих и медиков. Еще 14 тысячам солдат и офицеров сделана прививка первым компонентом вакцины.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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