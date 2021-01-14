Наскальные рисунки из Индонезии поставили новый рекорд древности

Вадим Карасев

Согласно новому исследованию, наскальным изображениям, обнаруженным на индонезийском острове Сулавеси не менее 45 500 лет, что делает их древнейшими в мире.

Изображение кабана было обнаружено в 2017 году в пещере Леанг Тедонгнге (Leang Tedongnge) докторантом Басраном Бурханом (Basran Burhan) в рамках обследования, которое проводили ученые австралийского Университета Гриффита совместно с властями Индонезии.

Пещера находится в отдаленной долине, окруженной отвесными известняковыми скалами, примерно в часе ходьбы от ближайшей дороги. Она становится доступной только в засушливый сезон, и местные жители сказали ученым, что пещеру никогда еще не видели европейцы.

Рисунок кабана (а точнее, самца целебесской свиньи, Sus celebensis) имеет размеры 136 на 54 сантиметров. Он выполнен темно-красной охрой. На голове присутствует характерный для взрослых самцов этого вида гребень из прямостоящей щетины и две роговидные бородавки. Над задней частью кабана есть два изображения человеческих ладоней, сделанные характерным для наскального искусства Сулавеси методом трафарета. Древние художники прижимали к стене пещеры кисть руки, набирали в рот раствор красной охры и выплевывали его на стену, получая в итоге светлый силуэт ладони на красном фоне. Недалеко от этого кабана есть частично сохранившийся рисунок, изображающий, предположительно еще двух свиней.

Люди на Сулавеси охотились на местный вид свиней в течение десятков тысяч лет, и эти свиньи часто появляются в наскальной живописи этого острова. Максим Обер (Maxime Aubert) из Университета Гриффита при помощи урано-ториевого изотопного датирования определил возраст кальцитовых натеков, образовавшихся после нанесения рисунка. Получилось, что кабан был нарисован не менее 45 500 лет назад. Предыдущий рекорд древности, также принадлежавший одному из наскальных рисунков в пещерах Сулавеси, составлял 43 900 лет.

Сейчас исследователи намерены попытаться выделить ДНК древних художников из следов их слюны, которую те использовали при нанесении трафаретных изображений ладони. Также они полагают, что кабан из пещеры Леанг Тедонгнге вовсе не единственное произведение наскального искусства подобного возраста на Сулавеси, и дальнейшие поиски приведут к новым открытиям.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.