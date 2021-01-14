Норвегия расследует 23 смерти после вакцинации препаратом Pfizer
Власти Норвегии ведут расследование 23 случаев смерти после вакцинации препаратом от американской компании Pfizer. Все они касаются лиц старше 80 лет с ослабленным иммунитетом и не вызывают особой тревоги, подчеркивает представитель норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.
Как сообщает агентство NRK, в Осло подчеркнули "очень небольшой фактор риска" препарата, но указали, что с пожилыми людьми ситуация обстоит иначе. Уже изменены рекомендации по вакцинации пациентов старшего возраста с серьезными болезнями.
В настоящее время уже изучены 13 случаев летального исхода, прямой связи с препаратом не обнаружено.
Как сообщал Ruposters, после вакцинации прививкой Pfizer в разных странах мира уже не раз фиксировали ухудшение состояния пациентов — так, в Мексике врач попала в больницу с воспалением мозга, американский медик сразу же заразился COVID-19, в Израиле несколько пациентов умерли, в Греции врача пришлось отправить на ИВЛ.