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Норвегия расследует 23 смерти после вакцинации препаратом Pfizer

Норвегия расследует 23 смерти после вакцинации препаратом Pfizer

Власти Норвегии ведут расследование 23 случаев смерти после вакцинации препаратом от американской компании Pfizer. Все они касаются лиц старше 80 лет с ослабленным иммунитетом и не вызывают особой тревоги, подчеркивает представитель норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.

Как сообщает агентство NRK, в Осло подчеркнули "очень небольшой фактор риска" препарата, но указали, что с пожилыми людьми ситуация обстоит иначе. Уже изменены рекомендации по вакцинации пациентов старшего возраста с серьезными болезнями.

Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем... Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний.

В настоящее время уже изучены 13 случаев летального исхода, прямой связи с препаратом не обнаружено.

Как сообщал Ruposters, после вакцинации прививкой Pfizer в разных странах мира уже не раз фиксировали ухудшение состояния пациентов — так, в Мексике врач попала в больницу с воспалением мозга, американский медик сразу же заразился COVID-19, в Израиле несколько пациентов умерли, в Греции врача пришлось отправить на ИВЛ.

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По материалам: uposters.ru

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