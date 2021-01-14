Основные воры жизненной энергии: что крадет наши силы каждый день

Вадим Карасев

Каждый день что-то дает нам силы и энергию, а что-то эти силы лишь забирает. Эксперты рассказали о главных источниках негатива и о том, что забирает у нас энергию, лишая счастья и удачи.

Во Вселенной все подчиняется некоторым правилам. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют: помните о главных законах мироздания и следуйте им, чтобы ваша жизнь была наполнена смыслом. В таком случае ваше биополе будет крепким. Также не допускайте появления в своей жизни описанных далее вещей.

Люди-нытики

Вспомните о том, как хорошо становится у вас на душе после того, как вы пообщаетесь с кем-то приятным, оптимистичным и добрым. Когда же настроение хорошее, достаточно всего лишь минуты общения с кем-то, кто настроен негативно и полон злобы и обиды на весь белый свет, чтобы оно бесповоротно испортилось.

Энергия дает нам мотивацию, а люди-нытики, которые обсуждают лишь что-то плохое, ее забирают. Положительный настрой тут же уходит. Старайтесь обходить стороной таких людей и как можно меньше выслушивать их жалобы и нытье.

Конечно, иногда такое общение необходимо, ведь держать все внутри себя не получается. Но есть люди, которые постоянно негативны. Именно от них и нужно избавляться.

Манипуляторы и энергетические вампиры

Есть еще более опасные люди, которые могут делать вам больно намеренно. Они специально нагружают вас своим ментальным мусором либо пытаются провоцировать появление у вас чувства вины.

Старайтесь пользоваться оберегами от таких людей, чтобы они не имели над вами власти. Научитесь отличать тех, кто делает что-то плохое специально. Это поможет сохранять силы и обходить стороной проблемы.

Долги

Речь не только о финансовых долгах, кредитах и ипотеке. Долги могут быть разными. Кто-то должен за услугу знакомым или коллегам, кто-то должен банку, но в любом случае это долг. Мысли о нем делают нас несвободными, зацикленными и лишают сил.

Старайтесь платить по счетам вовремя. Если вам необходимо помочь кому-то, потому что вы скованы обязательствами, сделайте это как можно скорее. Старайтесь также как можно реже давать деньги в долг.

Невыполненные обещания

Как и долги, невыполненные обещания очень быстро разрушают позитивную ауру. Если вы не можете или не хотите что-то делать, лучше сразу сказать «нет». В противном случае вы разрушите свое биополе.

Переутомление

Усталость бывает у всех, но не стоит продолжать давить на газ, если вы не можете больше этого делать. Отдыхать просто необходимо, потому что сильные переутомления не просто лишают нас сил. Они делают нас слабыми ментально, энергетически.

Каждый день мы должны работать ровно столько, сколько позволяет тело и душа. Нужно релаксировать хотя бы десять минут в час. Это благотворно скажется на вашем биополе. Пользуйтесь также талисманами на снятие стресса.

Хлам

Ненужные, старые и сломанные вещи — это настоящий магнит для беды. Они портят энергетику дома, что делает ауру людей, в нем живущих, слабой и хрупкой.

Очень важно избавляться и от электронного мусора. Речь идет о ненужных фотографиях, спаме, контактах в социальных сетях. Если не удалять все это с компьютера, это также начнет производить негативное влияние на вашу ауру.

Вредные привычки

Боритесь с ними, какими бы они ни были. Есть привычки, которые напрямую вредят здоровью — например, курение. Есть также те, которые делают это косвенно. Речь идет о лени, лудомании и так далее. Когда человек делает то, с чем он не в силах бороться, он становится рабом этой привычки. Это убивает его жизненную энергию, лишает здоровья.

Откладывание дел на потом

Речь идет не о лени, а о ситуации, когда мы боимся приступить к чему-то важному, потому что нас терзают сомнения или страхи. Например, если врач сказал вам, что нужно заниматься спортом, нужно начать, не откладывая в долгий ящик. Когда мы что-то откладываем, то терзаем и корим себя, думаем о потерянном времени и возможностях. Это забирает наши жизненные силы.