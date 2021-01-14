Отец Фриске назвал Шепелева "сволочью", обратившись в суд из-за доли внука в квартире

Вадим Карасев

Накануне появилась информация, что 37-летний Дмитрий Шепелев якобы собирается избавиться от доли в квартире, которую его сын Платон унаследовал после смерти Жанны. Узнавший об этом отец покойной певицы назвал телеведущего "сволочью", сообщает "Комсомольская правда".

Жанна Фриске приобрела жилье в Шмитовском проезде, площадь которого составляет 90 кв. метров. Роскошная квартира стоит примерно 45 миллионов рублей и поделена в равных долях между сыном Жанны Фриске, его дедушкой и бабушкой. По данным СМИ, Дмитрий Шепелев собирается продать треть элитной жилплощади, доставшуюся мальчику. Это возмутило отца покойной певицы.



Он нас ни о чем не предупреждал, не пытался договориться и не предлагал выкупить долю внука — просто в один прекрасный день мы получили соответствующее извещение. Личного контакта с Шепелевым у нас нет, мы по-прежнему не общаемся. Но не могу сказать, что для меня этот поступок стал неожиданностью. Он та еще сволочь, и гадости будет делать... Понятно, что Шепелев хочет денег и пользуется тем, что до совершеннолетия внука он может распоряжаться его имуществом. А для нас важно сохранить память о Жанне, ее наследие. Конечно, мы обратились в суд и будем бороться до конца. Но я уже ни в чем не уверен

Как отмечается, иск от родителей Жанны Фриске поступил в конце декабря в Хамовнический суд. Тем не менее, там решили не рассматривать дело, сославшись на неподсудность.

В настоящее время истцам придется скорректировать свое заявление в другую инстанцию.

Жанна Фриске лично разрабатывала дизайн квартиры и выбирала для нее мебель. Ее родители после смерти звезды пытались сохранить каждую мелочь, ничего там не трогая.

Стоит отметить, в конце прошлого года сам Дмитрий Шепелев со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой приобрели другую роскошную квартиру в центре столицы.



В окружении Екатерины Тулуповой считают, что с Дмитрием Шепелевым ее сблизило пристрастие к неординарным предметам декора — телеведущий подыскивал что-то для своей квартиры и таким образом познакомился с Тулуповой.

Екатерина Тулупова родилась в Екатеринбурге. Девушка закончила художественную школу, решив связать всю свою жизнь с дизайном. Тулупова является создательницей женского клуба "Креативные завтраки", где она обсуждает со своими гостями полезные темы — например, тайм-менеджмент.



Как писал NEWSTES, ранее Шепелев похвастался эмоциональной реакцией 7-летнего сына на женскую грудь.