Отец Фриске назвал Шепелева "сволочью", обратившись в суд из-за доли внука в квартире
Накануне появилась информация, что 37-летний Дмитрий Шепелев якобы собирается избавиться от доли в квартире, которую его сын Платон унаследовал после смерти Жанны. Узнавший об этом отец покойной певицы назвал телеведущего "сволочью", сообщает "Комсомольская правда".
Жанна Фриске приобрела жилье в Шмитовском проезде, площадь которого составляет 90 кв. метров. Роскошная квартира стоит примерно 45 миллионов рублей и поделена в равных долях между сыном Жанны Фриске, его дедушкой и бабушкой. По данным СМИ, Дмитрий Шепелев собирается продать треть элитной жилплощади, доставшуюся мальчику. Это возмутило отца покойной певицы.
Как отмечается, иск от родителей Жанны Фриске поступил в конце декабря в Хамовнический суд. Тем не менее, там решили не рассматривать дело, сославшись на неподсудность.
В настоящее время истцам придется скорректировать свое заявление в другую инстанцию.
Жанна Фриске лично разрабатывала дизайн квартиры и выбирала для нее мебель. Ее родители после смерти звезды пытались сохранить каждую мелочь, ничего там не трогая.
Стоит отметить, в конце прошлого года сам Дмитрий Шепелев со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой приобрели другую роскошную квартиру в центре столицы.
В окружении Екатерины Тулуповой считают, что с Дмитрием Шепелевым ее сблизило пристрастие к неординарным предметам декора — телеведущий подыскивал что-то для своей квартиры и таким образом познакомился с Тулуповой.
Екатерина Тулупова родилась в Екатеринбурге. Девушка закончила художественную школу, решив связать всю свою жизнь с дизайном. Тулупова является создательницей женского клуба "Креативные завтраки", где она обсуждает со своими гостями полезные темы — например, тайм-менеджмент.
Как писал NEWSTES, ранее Шепелев похвастался эмоциональной реакцией 7-летнего сына на женскую грудь.