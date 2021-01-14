Педагоги Мурманской области вошли в число победителей и призеров Всероссийского конкурса «Вектор-2020»

Влада Некрасова

Более 250 педагогов из 47 регионов страны приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших образовательных программ и моделей индивидуальных учебных планов для обучающихся 5–11-х классов региональных центров выявления и поддержки одаренных детей «Вектор-2020». В число победителей и призеров вошли семь представителей Мурманской области, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Мурманской области.

Победителями в номинации «Лучшая модульная дополнительная общеобразовательная программа для обучающихся региональных центров» по направлению «Спорт» стали педагог дополнительного образования Александр Головачев (Североморский кадетский корпус), педагог дополнительного образования Сергей Лутовинов и методист Арина Соловьева (Центр детского творчества «Хибины» города Кировска).

Призерами конкурса стали Ольга Воронович (Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»), Валерия Сусарова, Денис Андрианов и Марина Силкина (Центр детского творчества «Хибины» города Кировска).

Мероприятие организовано Министерством просвещения Российской Федерации и Агентством социальных технологий и коммуникаций в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Главная цель конкурса – совершенствование программно-методического обеспечения работы с одаренными детьми по тематическим направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт», а также активизация работы региональных центров и образовательных организаций, деятельность которых направлена на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи и профессиональную ориентацию обучающихся.

По итогам финала мероприятия был издан сборник лучших образовательных программ и моделей индивидуальных учебных планов для обучающихся 5–11-х классов региональных центров выявления и поддержки одаренных детей, куда вошли работы победителей и призеров.