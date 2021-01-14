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По контракту с Россией Индия начнет производство автоматов АК-203

По контракту с Россией Индия начнет производство автоматов АК-203

Индия в скором времени начнет производство по лицензии российских автоматов Калашникова АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш), передает индийская газета The Economic Times.

Начальник штаба сухопутных войск Вооруженных сил Индии генерал Манодж Нараване сообщил изданию, что переговоры по проекту «находятся на продвинутой стадии и сейчас происходит финальное согласование отдельных моментов». По его словам, итоговый контракт на производство АК-203 будет подписан в ближайшее время.

Как указывает газета, Индия планирует выпустить 671 427 автоматов АК-203, при этом соглашение предполагает полную локализацию производства оружия и его возможный экспорт в будущем. Стоимость одного АК-203, произведенного в Индии по лицензии, составит 70 тыс. индийских рупий ($ 958), что существенно меньше стоимости штурмовых винтовок американского производства, закупаемых по ускоренной процедуре по 89 тыс. рупий ($ 1 218) за единицу.

Напомним, что автомат АК-203 в конфигурации для ВС Индии был впервые представлен на международной выставке вооружений DefExpo India 2020, прошедшей в феврале прошлого года в индийском городе Лакхнау (штат Уттар-Прадеш).

В августе прошлого года посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия в скором времени ожидает «очень позитивных сдвигов» в вопросе запуска производства на ее территории российских автоматов АК-203, которые будут поставляться в том числе для нужд индийской армии.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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