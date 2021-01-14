Республиканцы решили объявить Байдену импичмент в первый же день президентства

Вадим Карасев

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин объявила о том, что намерена в первый же рабочий день Джо Байдена внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте новому президенту, передает The Hill.

Она объяснила свою инициативу коррупционным скандалом вокруг семьи Байдена, чей сын был уличен в получении крупных сумм от китайского и украинского бизнеса.

Мы должны убедиться в том, что наши лидеры являются ответственными. У нас не может быть президента Соединенных Штатов, который готов злоупотреблять своими полномочиями и может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями. Поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена.

При этом парламентарий не уточнила, какие именно обвинения она собирается выдвинуть в отношении Байдена. Его инаугурация состоится на 20 января. Накануне Палата представителей утвердила импичмент действующему президенту Дональду Трампу по статье о подстрекательстве к мятежу, за его отстранение выступили 200 конгрессменов. Теперь инициативу должен утвердить Сенат.

Ruposters приводил подробности коррупционного скандала вокруг семьи Байдена, распространению которых активно мешали даже американские соцсети, за что подверглись жесткой критике Дональда Трампа.