Режим обучения школьников Самарской области будет зависеть от погодных условий

Анастасия Иванова

Министерство образования и науки Самарской области сообщает о том, что во время сильных морозов уроки в школах отменяться не будут: они перейдут в дистанционный формат без нарушения графиков. Об этом информирует ГТРК «Самара».

Если температура опустится ниже –25 °С, то ученики начальной школы будут учиться из дома, при температуре ниже –27 °С к ним присоединятся ученики 5–8-х классов. При морозах ниже –30 °С временный дистант будет распространяться и на старшеклассников.

«В связи прогнозом понижения температуры воздуха в ближайшие дни информируем вас о том, что вы можете самостоятельно принимать решение о посещении ребенком школы, сообщив об этом классному руководителю», – уточняется в информационном релизе.

В случае если ребенок все-таки придет в школу в день отмены занятий, для него будут организованы не только уроки, но и питание.