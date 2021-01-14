Рианна снялась с сердечками на сосках в эротической фотосессии ко Дню святого Валентина

Вадим Карасев

32-летняя американская певица Рианна прорекламировала собственный бренд нижнего белья Savage X Fenty. Ради этого звезда снялась в откровенной фотосессии, приурочив ее ко Дню святого Валентина.

На пикантных снимках Рианна запечатлена в полупрозрачном нижнем белье красного цвета. При этом соски певицы прикрывают сердечки.



Дополняют образ чулки, латексные перчатки, колье и крупные кольца. Звезда позирует в таком наряде в соблазнительных позах.

Новая коллекция нижнего белья певицы приурочена ко Дню святого Валентина. Звезда привела в восторг фанатов откровенными снимками.

"Слишком жарко", "Никто с тобой не сравнится", "Ты пришла, чтобы разбить всем сердца", — пишут пользователи сети.

Как писал NEWSTES, ранее Рианна прорекламировала солнцезащитный крем, выставив напоказ свои соски.