Российских тренеров предлагают приравнять к педагогам

Влада Некрасова

В России предлагают приравнять организации, осуществляющие спортивную подготовку к образовательным организациям, а их сотрудников — к педагогам. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по федеративному устройству 19 января.

Новый документ предполагает обеспечить перевод организаций, осуществляющих спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, в образовательные организациями. Участники спортивной подготовки при этом станут соответственно обучающимися и педагогическими работниками, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Спортивную подготовку при этом предлагается определить как процесс обучения и воспитания (учебно-тренировочный процесс). Он подлежит планированию и включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направленный на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства. Дополнительную же образовательную программу спортивной подготовки предлагается определить как дополнительную общеобразовательную программу в области физической культуры и спорта, направленную на всестороннее физическое и нравственное развитие.

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А для сохранения преемственности и единого подхода к спортивной подготовке законопроектом устанавливается, что разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки осуществляются федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере общего образования. Кроме того, законопроектом предлагается сформировать систему спортивной подготовки, закрепить понятие «тренер-преподаватель» и внести уточнения в понятия «детско-юношеский спорт», «дополнительная образовательная программа спортивной подготовки».

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