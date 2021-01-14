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Российских тренеров предлагают приравнять к педагогам

Российских тренеров предлагают приравнять к педагогам

В России предлагают приравнять организации, осуществляющие спортивную подготовку к образовательным организациям, а их сотрудников — к педагогам. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по федеративному устройству 19 января.

Новый документ предполагает обеспечить перевод организаций, осуществляющих спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, в образовательные организациями. Участники спортивной подготовки при этом станут соответственно обучающимися и педагогическими работниками, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Спортивную подготовку при этом предлагается определить как процесс обучения и воспитания (учебно-тренировочный процесс). Он подлежит планированию и включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направленный на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства. Дополнительную же образовательную программу спортивной подготовки предлагается определить как дополнительную общеобразовательную программу в области физической культуры и спорта, направленную на всестороннее физическое и нравственное развитие.

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А для сохранения преемственности и единого подхода к спортивной подготовке законопроектом устанавливается, что разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки осуществляются федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере общего образования. Кроме того, законопроектом предлагается сформировать систему спортивной подготовки, закрепить понятие «тренер-преподаватель» и внести уточнения в понятия «детско-юношеский спорт», «дополнительная образовательная программа спортивной подготовки».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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