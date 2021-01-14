Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала фото их с Джейсоном Стэтхемом подросшего сына Джека

Вадим Карасев

33-летняя Рози Хантингтон-Уайтли обожает фотографироваться и регулярно делится новыми снимками в своем личном блоге в инстаграме. Однако совсем иначе модель ведет себя, когда дело доходит до ее личной жизни: свою семью Рози предпочитает держать подальше от внимания журналистов, поэтому крайне редко публикует в соцсетях фото 53-летнего возлюбленного Джейсона Стэтхема и их трехлетнего сына Джека.

При этом исключения все же случаются. Так, несколько часов назад Хантингтон-Уайтли опубликовала в своем инстаграме новое фото Джека: на нем малыш лежит на белой меховой шкуре и ест яблоко, а его глаза закрывает шапка.





Сын Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхема Джек

По яблоку в день,

— подписала кадр с малышом Рози.

Подписчики оценили новое фото модели, отметив, что Джек выглядит очень мило, а также пришли в восторг от его модного образа в коричневых тонах. Самой трогательной деталью многие посчитали носки с изображением собачек.





Рози Хантингтон-Уайтли с сыном Джеком

Напомним, что в апреле Рози Хантингтон-Уайтли рассказала в инстаграме о жизни на самоизоляции вместе с Джейсоном и сыном Джеком и ответила на самые популярные вопросы подписчиков. Тогда же модель призналась, что маленький сын очень похож на нее саму в детстве, но уточнила, что ему достались папины глаза. По словам Хантингтон-Уайтли, у их с Джейсоном сына безупречный британский акцент и такой же громкий голос, как у отца. Вопрос о произношении Джека возник у подписчиков из-за того, что большую часть времени Рози и Джейсон проводят в Америке, хотя сами родом из Великобритании.





В том же разговоре с подписчиками Рози призналась, что их с Джейсоном 20-летняя разница в возрасте никогда не была большой проблемой. Звезда также призналась, что они со Стэтхемом с нетерпением ждут дня своей свадьбы (пара помолвлена с 2016 года и несколько раз откладывала праздник), однако это торжество не является них основным приоритетом: по словам модели, они с возлюбленным и так невероятно счастливы.





Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем