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Школа уже не будет прежней

Школа уже не будет прежней

Директор Губернаторского Светленского лицея народный учитель Российской Федерации Александр Сайбединов считает, что изменение учебного процесса во время пандемии стало для всех некой философской паузой. Об этом он рассказал в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

«Мы смогли пересмотреть свои взгляды на многие вопросы, а также переосмыслить, что такое образование, посмотреть на школу не только изнутри, но и попытаться найти решения для ее развития в существующих реалиях.

Такая пауза оказалась полезной для всего общества: люди поняли, что школа по-прежнему нужна всем даже в эпоху, когда образование уходит в информационное пространство, когда мы «делегируем полномочия» электронным сервисам, задаем вопросы Алисе, системе Google и т. д.

Да, школа уже не будет прежней, и учителя стали другими: появились новые форматы общения, а современные технологии стали ресурсами, которые смогут помогать нам. И если все это сочетать гармонично, то никакой форс-мажор уже не сможет поставить систему образования в тупик.

Сегодня школа должна научить не только учиться, но и давать востребованные знания, которые пригодятся детям в будущем, сохраняя при этом развивающие и творческие предметы.

Хочется верить, что эта вынужденная философская пауза придаст всей системе образования новый импульс развития».

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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