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Симоронский ритуал «Волшебная палочка» — для решения всех проблем

Симоронский ритуал «Волшебная палочка» — для решения всех проблем

Каждый выбирает свои методы решения возникающих неприятностей, но не всегда они помогают разрешить трудности. С помощью симоронского ритуала каждый сможет зарядиться с оптимизмом и справиться с насущными проблемами, настроившись на успех.


Симоронские ритуалы — это не просто заговоры, но и программирование сознания на необходимые действия. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать ритуалы Симорона для любых целей, а также для того, чтобы разрешить возникающие проблемы. Устранить препятствия на пути будет проще, если настроиться на позитив и не давать ни единого шанса грустным мыслям.

Подготовка к ритуалу для решения проблем

Симоронские ритуалы отличаются своей простотой, поэтому для подготовки не уйдет много времени. Важно настроиться на успех и думать о том, что все разрешится наилучшим образом. Поможет в этом и медитация: размеренное дыхание и удобная позиция помогут расслабиться, вспомнить самые приятные моменты жизни, настроиться на победу и с такой мотивацией приступить к ритуалу.

Как провести ритуал «Волшебная палочка»

Решение проблемы начинается с настроя, и если удалось привлечь позитивные мысли, приступают к преодолению преград на пути к счастливой жизни. Для этого представляют в руке воображаемую волшебную палочку или мастерят ее из подручных материалов. После этого озвучивают проблему, а затем говорят, делая взмах рукой:


«Волшебство сотворю, проблему свою разрешу. Палочкой волшебной взмахну и удачу в жизнь привлеку».

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По материалам: dailyhoro.ru

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