Солист Backstreet Boys Ник Картер и его жена Лорен ждут третьего ребенка (после нескольких выкидышей подряд)

Вадим Карасев

В свежем выпуске журнала People 40-летний участник бойз-бенда Backstreet Boys Ник Картер и его 37-летняя супруга Лорен сообщили, что сейчас готовятся к рождению третьего ребенка. В эксклюзивной беседе с изданием звездная пара призналась, что новость о пополнении в семье стала для них полной неожиданностью. Дело в том, что за последние несколько лет Лорен пережила несколько выкидышей и уже смирилась с мыслью, что больше никогда не испытает радость материнства.





Ник Картер с женой Лорен и детьми

Мы смирились с тем, что будем родителями двоих детей, поэтому новость о беременности стала сюрпризом. Я не знала, что беременна, до пяти с половиной месяцев. У меня не было никаких характерных симптомов, ничто не указывало на то, что я скоро стану мамой. Однажды я просто почувствовала шевеление в своем теле и сказала Нику: "Что-то не так. Надо сходить к врачу". Я не должна была больше иметь детей, поэтому даже не предполагала, что могу быть беременна,

— рассказала фитнес-эксперт.





Ник Картер с женой Лорен и сыном Одином

Лорен призналась, что изначально даже приняла свою беременность за опухоль. Исходя из своей истории болезни и усилий, положенных на рождение двоих детей, супруга музыканта даже в мыслях не допускала, что когда-то сможет естественным путем родить ребенка. При этом Лорен призналась, что не так давно они с Ником рассматривали возможность обратиться к суррогатной матери, чтобы стать родителями в третий раз.

Учитывая все, что 2020-й дал этому миру, я смотрю на это как на благословение. Мы любим наших двоих детей и гордимся, что являемся для них замечательными родителями,— добавил Ник.





Ник Картер с детьми

Напомним, что в 2018 году Лорен призналась, что потеряла дочь из-за выкидыша. В этой же беседе с журналистами супруга солиста популярного бойз-бенда призналась, что на самом деле они пережили несколько таких потерь подряд. Череда трагедий сильно отразилась на эмоциональном состоянии Лорен.

Перед тем как родить Сиршу, я пережила второй выкидыш, и это было очень травматично. Это было похоже на то, что сейчас переживает Крисси Тейген. Когда она рассказала об этой трагедии, мы были ей очень благодарны. Ведь мы тоже через такое прошли, но боялись рассказать об этом публично из-за табу в обществе,— рассказала Лорен.





Жена Ника Картера также призналась, что благодаря пережитым выкидышам извлекла несколько ценных жизненных уроков. Лорен рассказала, что они с Ником прошли долгий путь, прежде чем понять, что в потере детей нет их вины, и так просто сложилась судьба.

Сейчас Ник и Лорен вместе со своими двумя детьми, четырехлетним сыном Одином и годовалой дочерью Сиршей, находятся на самоизоляции в их доме в Лас-Вегасе и с нетерпением ждут появления на свет нового члена семьи: малыш должен родиться уже в апреле. Лорен призналась, что с этой беременностью почувствовала, будто все ее потерянные дети вернулись к ней.





Ник Картер с женой Лорен и сыном Одином