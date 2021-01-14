Спрос на цифровой рубль будет высоким, считает Аксаков

Лидия Мартынова

Цифровой рубль в случае его введения будет пользоваться спросом у населения, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что будущее именно за цифровыми валютами. Об этом 14 января сообщает ТАСС.

«Есть целая группа составляющих, которые обеспечивают привлекательность этого инструмента (цифрового рубля. — Прим. ТАСС), поэтому я уверен, что за цифровым рублём будущее. При этом, конечно, это и вызов для кредитных организаций», — сказал Аксаков на Гайдаровском форуме.

Парламентарий считает, что цифровой рубль будет пользоваться высоким спросом и у граждан, и у организаций.

Российский рубль может стать и цифровым

Он пояснил, что компаниям такая валюта нужна для обслуживания экономического оборота при условии, что они планируют использовать технологии распределённого реестра при взаимодействии с партнёрами или в своих подразделениях.

Ранее сообщалось, что цифровой рубль может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными, для которой потребуется своя платёжная инфраструктура.

Представители Центробанка заявили, что криптовалюту в отличие от цифровых валют центральных банков нельзя использовать в качестве средства платежа, у неё также нет эмитента, который мог бы гарантировать надёжность выпуска.