США следует поучиться организации выборов у Киргизии и Казахстана, считает Володин

Алексей Вольцев

США следует поучиться у Киргизии и Казахстана в вопросах организации выборов. Такое мнение в интервью телеканалу «Россия-24» в четверг высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что депутаты были наблюдателями на недавних парламентских выборах в Казахстане и президентских выборах в Киргизии.

«По итогам все они отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным законодательством этих стран, они были конкурентными, открытыми. И в этой связи Соединенным Штатам Америки можно было бы поучиться у Киргизии, у Казахстана», — заявил Володин.

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По его мнению, в странах которые сегодня избирают власть, депутатов, президентов, в странах, которые вышли из Советского Союза и входят в Организацию договора коллективной безопасности и в СНГ, стандарты настолько высоки, что «можно было бы США с их архаичной системой, с их закрытой системой выборов, где нет ни одного международного наблюдателя, поучиться у них». Спикер Госдумы, в том числе, обратил внимание, что на выборы в США в качестве наблюдателей не допускаются парламентарии из других государств.