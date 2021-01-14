США ввели санкции против иранского разработчика вакцины от Covid-19

Влада Некрасова

Советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде заявил, что США ввели санкции против иранского разработчика вакцины от коронавируса.

«Вакцина — вне политики. Однако если какая-то страна заявляет, что не будет покупать у США вакцину (в Иране запретили импорт вакцин из США и Британии — ред.), а сама намерена производить ее, то против научно-исследовательского предприятия вводят санкции», — написал он в Twitter.

Ранее США внесли в санкционные списки по Ирану двух человек и 16 организаций, еще один человек добавлен туда по обвинениям в терроризме. Среди организаций фигурирует так называемый «Штаб по исполнению приказов Имама» (Execution of Imam Khomeini’s Order, EIKO) и его руководитель Мохаммад Мохбер.

Крупная организация включает, в частности, фармацевтическую группу и фонд «Баракат», занимавшийся разработкой первой вакцины в Иране, клинические испытания которой начались в конце декабря 2020 года. Дочь Мохбера — Тайебе — стала первым добровольцем, которой был введен препарат, получивший название «Ково-Иран».

Как утверждает Минфин США, EIKO контролирует немалую часть экономики Ирана, «включая активы, экспроприированные у политических диссидентов и религиозных меньшинств».