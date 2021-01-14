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Трамп выступил с обращением к американцам

Трамп выступил с обращением к американцам

Президент США Дональд Трамп заявил, что его истинные сторонники не могут быть причастны к политическому насилию.

«Я хочу быть предельно ясен. Я осуждаю насилие, произошедшее на прошлой неделе (в Капитолии). Жестокости не место в нашей стране. Никто из моих истинных сторонников не может быть причастен к политическому насилию, ни один мой истинный сторонник не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан», — сказал Трамп в видеообращении, опубликованном в Twitter-аккаунте Белого дома.

Он добавил, что участвовавшие в нападении на Капитолий на прошлой неделе будут привлечены к ответственности. Также Трамп призвал сторонников помочь «ослабить напряжение, успокоиться и способствовать установлению мира в нашей стране». Он также сообщил, что дал указание федеральным агентствам использовать все необходимые ресурсы для поддержания порядка в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена.

Кроме того, по мнению Трампа, в США в последние дни было совершено «беспрецедентное нападение на свободу слова». «Попытки цензурировать, „отменять“ и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны», — сказал Трамп.

После беспорядков многие соцсети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать насилие.

«Нужно, чтобы сейчас мы слушали друг друга, а не пытались заставить друг друга замолчать», — сказал Трамп.

Ранее Палата представителей США большинством голосов одобрила резолюцию об импичменте Трампу — уже второму за его президентский срок. Теперь резолюцию предстоит рассмотреть Сенату, однако, даже если верхняя палата Конгресса, где большинство у республиканцев, проголосует за импичмент, это вряд ли произойдет до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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