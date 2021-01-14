Трамп выступил с обращением к американцам
Президент США Дональд Трамп заявил, что его истинные сторонники не могут быть причастны к политическому насилию.
Он добавил, что участвовавшие в нападении на Капитолий на прошлой неделе будут привлечены к ответственности. Также Трамп призвал сторонников помочь «ослабить напряжение, успокоиться и способствовать установлению мира в нашей стране». Он также сообщил, что дал указание федеральным агентствам использовать все необходимые ресурсы для поддержания порядка в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена.
Кроме того, по мнению Трампа, в США в последние дни было совершено «беспрецедентное нападение на свободу слова». «Попытки цензурировать, „отменять“ и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны», — сказал Трамп.
После беспорядков многие соцсети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать насилие.
Ранее Палата представителей США большинством голосов одобрила резолюцию об импичменте Трампу — уже второму за его президентский срок. Теперь резолюцию предстоит рассмотреть Сенату, однако, даже если верхняя палата Конгресса, где большинство у республиканцев, проголосует за импичмент, это вряд ли произойдет до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена.